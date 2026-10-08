L'ouragan Isaias gagne en puissance alors que la côte américaine du golfe du Mexique se prépare à son arrivée sur les côtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les prévisions, Isaias devrait atteindre une intensité proche de la catégorie 3 avant de toucher terre sur la côte du golfe du Mexique

* La Floride ordonne des évacuations; l'Alabama déclare l'état d'urgence

* La production pétrolière et gazière du golfe est perturbée

(Mises à jour tout au long de l'article avec les détails des dernières prévisions du NHC; ajout de nouvelles informations sur les perturbations dans le secteur pétrolier et gazier aux paragraphes 9 à 13)

par Brad Brooks

L'ouragan Isaias s'est intensifié jeudi alors qu'il fonçait vers la côte du golfe du Mexique aux États-Unis, entraînant des évacuations obligatoires dans certaines parties de la Floride et des déclarations d'état d'urgence en Alabama, les prévisionnistes ayant mis en garde contre des ondes de tempête, des tornades et des inondations pouvant mettre des vies en danger.

Isaias a déjà gravement perturbé la production de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique, contraignant les entreprises énergétiques à évacuer les plateformes offshore et à interrompre leurs activités.

Le premier ouragan de la saison 2026 dans l’Atlantique affichait tôt jeudi des vents soutenus maximaux de 85 mph (140 km/h), a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis. Isaias devait se renforcer pour atteindre une intensité proche de la catégorie 3, avec des vents soutenus atteignant 110 mph (175 km/h) vendredi, avant de toucher la côte nord du golfe du Mexique tard vendredi ou tôt samedi.

“Nous nous attendons à ce qu’Isaias soit un ouragan dangereux lorsqu’il touchera terre”, a déclaré Michael Brennan, directeur du NHC, lors d’un point presse jeudi matin. “C’est aujourd’hui qu’il faut se préparer et se mettre en état d’alerte.”

Isaias a failli égaler le record du premier ouragan de l’Atlantique le plus tardif, établi par celui qui avait frappé le 8 octobre 1905. Le puissant phénomène climatique El Niño de cette année a freiné le développement des ouragans dans l’Atlantique en augmentant le cisaillement vertical du vent, ce qui perturbe la formation et le renforcement des tempêtes tropicales.

L’ouragan se déplaçait vers l’est-nord-est à une vitesse de 10 mph (17 km/h), à environ 355 miles (570 km) au sud de l’embouchure du Mississippi à 13 h, heure du Centre des États-Unis, a indiqué le NHC.

IMPACT SUR LE SECTEUR DU PÉTROLE ET DU GAZ

L’Administration des minéraux marins, qui supervise les opérateurs pétroliers et gaziers offshore américains dans le golfe du Mexique, a déclaré jeudi que le personnel avait été évacué de 121 plateformes de production et de cinq plates-formes de forage sans positionnement dynamique avant l’arrivée de la tempête.

Environ 63 % de la production actuelle de pétrole dans le golfe, soit 1,3 million de barils par jour, a été interrompue, a précisé l’agence, citant les rapports des exploitants. Un peu plus de 1,1 milliard de pieds cubes par jour de production de gaz naturel a également été interrompu, soit environ 57 % de la production totale de la région.

Mercredi, 25 % de la production de pétrole et 16 % de celle de gaz naturel avaient été suspendus.

Près de 9 millions de barils de production de pétrole pourraient être perdus dans l’ensemble du golfe pendant toute la durée de la tempête, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 7,1 millions de barils affectés par la tempête tropicale Bertha en juillet, selon une prévision modélisée du cabinet de conseil Earth Science Associates.

Parmi les entreprises les plus exposées à la tempête figurent notamment BP, Chevron CVX.N , ENI, Murphy Oil MUR.N et Shell SHEL.L , selon le modèle d’Earth Science.

ALERTES, ONDE DE TEMPÊTE

Les alertes d’ouragan s’étendaient de la côte du Mississippi à l’Alabama, en passant par la péninsule de Floride, tandis que les alertes de tempête tropicale et d’onde de tempête s’étendaient jusqu’au sud-est de la Louisiane, a indiqué le NHC.

Les prévisionnistes ont averti que les ondes de tempête pourraient atteindre 5 à 7 pieds (1,5 à 2,1 mètres) au-dessus du niveau de la mer dans les zones côtières les plus touchées, avec des précipitations de 3 à 7 pouces (8 à 18 cm) et des cumuls isolés de 15 pouces (38 cm).

L'ouragan devait s'affaiblir quelque peu à l'approche des côtes. Un cisaillement vertical du vent croissant, susceptible de perturber la circulation de l'ouragan, devait limiter sa puissance à l'approche du point d'atterrissage, même si les prévisionnistes ont averti qu'il resterait dangereux.

ORDRES D'ÉVACUATION

En Floride, les autorités ont ordonné des évacuations obligatoires à partir de jeudi midi, heure locale, pour les zones côtières du comté d’Okaloosa.

Le comté a exhorté les touristes à quitter la région et a annoncé son intention de fermer trois aéroports jeudi soir. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l'état d'urgence dans 25 comtés de Floride en début de semaine.

La gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré l’état d’urgence dans 40 comtés, tandis que les autorités de Dauphin Island ont émis un avis d’évacuation pour la partie ouest de l’île-barrière à compter de jeudi soir.

Le comté de Baldwin, en Alabama, a encouragé les habitants des zones côtières de faible altitude à évacuer volontairement et a mis en place des abris d’urgence.

Dans le Mississippi, le comté de Jackson et la ville de Gautier ont déclaré l’état d’urgence local alors que les communautés côtières se préparaient à des inondations et à des coupures d’électricité.