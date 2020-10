Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ouragan Delta touche terre en Louisiane, perd en intensité Reuters • 10/10/2020 à 03:45









(Actualisé avec précisions; production photo/TV à disposition) LAKE CHARLES, Louisiane, 10 octobre (Reuters) - L'ouragan Delta a perdu en intensité après avoir touché terre vendredi dans l'Etat américain de Louisiane, durement touché par plusieurs tempêtes cette année, en étant accompagné de vents allant jusqu'à 150 km/h, a rapporté le Centre national américain pour les ouragans (NHC). Delta, désormais de catégorie 1 alors qu'il s'était renforcé la veille dans le golfe du Mexique, a touché terre à 18h00 près de la ville côtière de Creole, a indiqué le NHC. Selon les prévisions des météorologues, l'ouragan devrait se déplacer dans le centre et le nord-est de la Louisiane d'ici samedi matin avant de se diriger vers le nord du Mississippi. "Un affaiblissement rapide est attendu dans la nuit et samedi", a dit le NHC, ajoutant que Delta devrait se transformer en tempête tropicale puis en dépression tropicale samedi. Il s'agit de la dixième tempête à toucher terre aux Etats-Unis cette année, un record depuis 1916. L'ouragan Laura, qui avait frappé la Louisiane fin août, avait déjà endommagé des dizaines de milliers d'habitations. Plus de 6.000 personnes vivent encore temporairement dans des hôtels. (Stephanie Kelly, avec Gary McWilliams; version française Jean Terzian)

