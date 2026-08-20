L'Ouganda espère obtenir jusqu'à 242 millions de dollars de Citibank pour un projet d'infrastructure

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L'Ouganda envisage d' emprunter jusqu'à 207,7 millions d'euros (242,55 millions de dollars) auprès de Citibank afin de contribuer au financement de la construction d'une route stratégique dans l'est du pays, a annoncé mercredi soir le ministère des Finances.

* Selon un messagepublié sur X, le ministre des Finances, Henry Musasizi, a déclaré aux parlementaires que cette route "devrait améliorer la connectivité… et offrir une liaison de transport alternative entre le nord et le sud de l’Ouganda".

* Cet emprunt risque d’alourdir encore la dette publique croissante de ce pays d’Afrique de l’Est , dont la banque centrale avait déjà averti qu’elle grignotait les ressources nécessaires aux dépenses dans des secteurs sociaux essentiels, notamment l’éducation et la santé.

* Dans son dernier rapport de consultation au titre de l’article IV sur l’Ouganda, le FMI a indiqué que le ratio dette/PIB du pays passerait à 55,5 % au cours de l’exercice budgétaire qui a débuté en juillet et a prévu qu’il grimperait à près de 60 % d’ici 2030/2031. Le pays était confronté à un "lourd fardeau du service de la dette", a ajouté le Fonds.

* Ce mois-ci, l’agence de notation Fitch a déclaré que la note de l’Ouganda, confirmée à "B" avec une perspective stable, était limitée par la hausse de la dette publique et le poids élevé des intérêts.

(1 dollar = 0,8563 euro)