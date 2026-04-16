L'Ouganda confie à Citibank la mobilisation de fonds pour un projet ferroviaire de 2,7 milliards d'euros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elias Biryabarema

L'Ouganda a déclaré jeudi qu'il avait désigné Citibank pour mobiliser les fonds nécessaires au financement du projet de chemin de fer à écartement standard (SGR) de 2,7 milliards d'euros (3,19 milliards de dollars).

Dans un post sur la plateforme X, le ministère des finances du pays d'Afrique de l'Est a déclaré que l'Ouganda était "en pourparlers avec la Banque mondiale pour soutenir le projet".

Au début du mois, la Banque mondiale basée à Washington a confirmé à Reuters qu'elle envisageait "une série d'options de financement potentielles" pour le projet.

Une délégation ougandaise présente à Washington pour les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale a rencontré des représentants de la Citibank, sous la direction de Richard Hodder, directeur général et responsable mondial du financement des exportations et des agences, afin de discuter des progrès réalisés dans la mobilisation du financement requis pour le projet SGR, a indiqué le post.

Après un retard prolongé causé par des efforts infructueux pour obtenir un financement de Pékin, l'Ouganda a confié en 2024 le projet SGR à l'entreprise de construction turque Yapi Merkezi.

Les premiers travaux préparatoires ont commencé avec un certain financement du gouvernement, mais la construction à grande échelle n'a pas encore commencé, en attendant la disponibilité du financement.

La ligne ferroviaire de 272 kilomètres (169 miles) s'étendra de la capitale Kampala à Malaba, à la frontière avec le Kenya, reliant l'Ouganda, pays enclavé, au réseau ferroviaire de son voisin et au port maritime de Mombasa, dans l'océan Indien.

(1 dollar = 0,8470 euro)