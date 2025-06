L'OTAN s'engage à augmenter ses dépenses de défense

Amundi

Signes de ralentissement de la consommation américaine, stabilité de l'indice PMI de la zone euro en juin, chute des bénéfices industriels chinois en mai… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'OTAN s'est engagée ce mois-ci à consacrer 5 % du PIB annuel des pays membres aux dépenses de défense et de sécurité d'ici à 2035. Le financement de ces dépenses est une question importante, en particulier pour l'Europe, et l'Allemagne semble être le pays le mieux positionné pour cela.

Le gouvernement allemand a clairement l'intention d'augmenter ses dépenses de défense si l'on en juge par ses plans visant à augmenter la dette et par l'approbation du budget par le cabinet du chancelier. Si d'autres pays comme la France, l'Italie et l'Espagne reconnaissent ouvertement la nécessité d'augmenter les dépenses de défense, la marge de manœuvre budgétaire est limitée. Cela suggère qu'à un moment donné, une dette commune au niveau de l'Union européenne (UE) pourrait être nécessaire. Une autre proposition faite au début de l'année consiste en un mécanisme européen de défense.

Dans l'ensemble, l'augmentation des investissements dans la défense et les infrastructures, l'émission de dettes communes et le renforcement de la coordination et coopération au sein de l'UE peuvent renforcer la confiance dans les marchés européens et dans l'euro.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :