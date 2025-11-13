Ubisoft décale la publication de ses résultats pour le S1

Le logo d'UbiSoft Entertainment est visible à la Paris Games Week (PGW), un salon du jeu vidéo à Paris

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé jeudi le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26.

Dans un communiqué, le groupe indique également avoir demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu’à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours.

"Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation", est-il ajouté.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)