JCDecaux étend son contrat pour le métro de São Paulo
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 18:24
L'entreprise opérera dans 63 stations, potentiellement 70 à l'achèvement de la Ligne 15-Argent, représentant un trafic moyen de plus de 5 millions de passagers par jour.
L'extension est liée au programme de digitalisation des inventaires, qui dépassent déjà 1050 faces publicitaires sur les lignes concernées.
JCDecaux couvre aujourd'hui toutes les lignes opérationnelles du métro pauliste et gère plus de 17 000 faces dans 14 États brésiliens et le District fédéral.
Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général, souligne que cette extension renforce la position du Groupe sur un marché brésilien 'très avancé en matière de communication digitale' et où les actifs digitalisés représentent déjà plus de 70% du chiffre d'affaires local.
Valeurs associées
|14,970 EUR
|Euronext Paris
|-1,45%
A lire aussi
-
La Cour de cassation examinera le 3 décembre le pourvoi de l'animateur Jean-Marc Morandini contre sa condamnation pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016, a appris jeudi l'AFP de source judiciaire. L'animateur de télévision de 60 ans, ... Lire la suite
-
La cathédrale Notre-Dame de Paris fait sonner ses cloches durant plusieurs minutes pour commémorer les dix ans des attentats du 13-Novembre.
-
Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
-
"On n'oublie pas" : des commémorations devant le Bataclan et les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant le Stade de France. Politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis jeudi devant les lieux des attentats du 13-Novembre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer