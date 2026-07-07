L'Otan préfère les avions d'alerte précoce suédois de Saab à ceux de son concurrent américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au 9e paragraphe)

* Saab a estimé la valeur de cette acquisition potentielle à 4,5 milliards de dollars

* Indique que les livraisons pourraient débuter en 2030 si un accord était signé prochainement

* Le prix pourrait se situer entre environ 400 millions et 450 millions de dollars par avion

par Sabine Siebold

L'Otan a annoncé mardi un plan d'environ 4,5 milliards de dollars visant à acquérir jusqu'à 10 avions de surveillance Saab SAABb.ST GlobalEye afin de remplacer ses avions d'alerte précoce AWACS vieillissants, privilégiant ainsi un système suédois plutôt qu'une solution concurrente proposée par le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N .

Le secrétaire général Mark Rutte a déclaré que le remplacement des avions du système aéroporté d’alerte et de contrôle (AWACS), datant de la guerre froide et surtout connus pour leurs radômes rotatifs, par un nouveau système basé sur des jets d’affaires plus petits permettrait de faire face à des menaces telles que les essaims de drones.

"Cela nous permettra de maintenir la capacité de surveillance et d’alerte précoce de l’OTAN à un niveau élevé et crédible pour les décennies à venir", a-t-il déclaré lors d’un événement organisé dans le cadre d’un sommet de l’OTAN.

Alors que le président américain Donald Trump ne cesse de faire pression sur ses alliés pour qu’ils augmentent leurs dépenses de défense et achètent davantage de matériel américain, M. Rutte s’est efforcé de souligner l’origine internationale de ce système, qui est installé à bord de jets d’affaires Bombardier Global 6500.

"À l’instar de son prédécesseur, GlobalEye est un programme transatlantique, réalisé par les industries européennes et canadiennes avec des contributions essentielles des industries américaines. C’est une véritable réussite, une fois de plus, “made in OTAN”", a-t-il déclaré aux délégués.

Trump a critiqué à plusieurs reprises les alliés européens pour leur dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de sécurité, tout en les pressant d’acheter davantage d’armes américaines. Il a également menacé à plusieurs reprises de quitter l’OTAN.

Le GlobalEye est en concurrence avec l’E-7 Wedgetail de Boeing, un avion d’alerte précoce et de commandement et de contrôle dérivé du 737, conçu pour superviser et diriger les opérations de combat.

L’OTAN a déclaré que le GlobalEye était un système ayant fait ses preuves en mission, sans toutefois donner plus de détails.

L'action Saab a progressé de près de 4% mardi, surperformant l'indice européen de l'aérospatiale et de la défense .SXPARO , qui a légèrement reculé.

LIVRAISONS ÉVENTUELLES À PARTIR DE 2030 Reuters a rapporté jeudi que l’OTAN allait remplacer ses avions AWACS Boeing E-3 Sentry par le GlobalEye suédois de Saab.

Techniquement, l’OTAN entame désormais des négociations officielles avec Saab après avoir rendu publique sa sélection provisoire.

Le directeur général de Saab, Micael Johansson, a estimé la valeur de cet achat à 4,5 milliards de dollars et a déclaré aux journalistes que le groupe suédois serait en mesure de commencer les livraisons en 2030 si un accord était signé prochainement.

Il a ajouté que le prix définitif n’avait pas encore été convenu, mais qu’il se situerait entre environ 400 et 450 millions de dollars par appareil.

Le nombre définitif d’appareils restait incertain, les responsables se demandant s’il fallait commander une version plus coûteuse, capable de se ravitailler en vol.

Une source proche du dossier a indiqué que les GlobalEyes ne disposeraient pas de cette capacité dans un premier temps, mais qu’elle devrait être ajoutée lors d’une mise à jour ultérieure.

La flotte actuelle d’AWACS peut être ravitaillée en vol, une capacité qui s’est avérée précieuse pour les missions menées près de l’Ukraine.