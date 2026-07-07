L'Otan annonce une rafale de contrats d'armement lors de son sommet

Les dirigeants de l'OTAN ont dévoilé mardi en Turquie une série de contrats d'armement représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars, illustrant leur volonté d'accélérer le renforcement des capacités de défense européennes à l'occasion d'un sommet de l'alliance auquel participera le président américain Donald Trump.

Sur un fond de musique et d'image le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé a Ankara, lieu du sommet, une série d'initiatives, invitant tour à tour les représentants des pays membres de l'OTAN à le rejoindre sur scène. Le montant total des différents contrats a été projeté sur un écran.

Il a ainsi annoncé un investissement de 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans des capacités de lutte contre les drones. Il a également lancé plusieurs initiatives multinationales destinées à mutualiser les achats d'équipements militaires et à renforcer la coopération industrielle.

"Nous pouvons faire davantage lorsque nous agissons ensemble. Et nous devons faire davantage", a déclaré Mark Rutte. "Les alliés de l'Otan rejoignent de nouvelles coalitions d'acquisition multinationales, ce qui nous permet d'obtenir davantage de capacités dans de nombreux domaines."

Parmi les principales annonces figure la première acquisition par l'Alliance de drones de surveillance MQ-4C Triton du groupe américain Northrop Grumman NOC.N . La Norvège, la Finlande, l'Allemagne et le Danemark ont signé une lettre d'intention en vue de l'achat de cinq appareils, qui viendront compléter la flotte actuelle de drones RQ-4D Phoenix basée à Sigonella, en Italie, dans le cadre du programme de surveillance terrestre de l'Otan.

L'Alliance a également annoncé la création d'une flotte stratégique composée d'avions de transport A400M, fabriqués par Airbus AIR.PA , ainsi que l'ajout d'un appareil à sa flotte existante d'avions ravitailleurs et de transport A330 MRTT.

De son côté, le groupe suédois Saab SAABb.ST a indiqué pouvoir commencer les livraisons de ses avions de surveillance GlobalEye dès 2030 si un contrat est rapidement signé. Son directeur général, Micael Johansson, a précisé que le prix unitaire devrait se situer entre 400 et 450 millions de dollars.

Mark Rutte a également annoncé le lancement d'une initiative commune visant à acquérir, stocker, transporter et gérer des réserves de matériaux critiques pour la défense. Ce programme réunit la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède et la Turquie.

Par ailleurs, Lockheed Martin LMT.N a annoncé avoir signé avec plusieurs alliés de l'OTAN un accord visant à étudier la création en Europe d'un centre de maintenance des missiles d'interception PAC-3.

Ces annonces interviennent alors que les États-Unis exhortent depuis plusieurs années leurs alliés européens à accroître leurs dépenses militaires.

Selon Mark Rutte, les membres européens de l'OTAN et le Canada ont augmenté leurs dépenses de défense d'environ 20% en 2025, soit 90 milliards de dollars supplémentaires par rapport à 2024, pour dépasser 570 milliards de dollars.

Parallèlement, les États-Unis discutent avec l'Allemagne et d'autres pays de la création de capacités de production conjointes en Europe pour certains missiles particulièrement demandés afin de soutenir l'Ukraine, a indiqué une source à Reuters. Cette initiative intervient alors que les conflits en Ukraine et avec l'Iran ont fortement réduit les stocks américains d'armement.

Des sources ont par ailleurs indiqué à Reuters que Donald Trump pourrait informer le président turc Tayyip Erdogan qu'il est prêt à permettre le retour de la Turquie dans le programme d'avions de combat F-35, dont Ankara avait été exclu après l'acquisition du système russe de défense aérienne S-400 en 2019.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)