L'organisme de surveillance américain déclare que les avances sur salaire ne sont plus soumises à la législation sur les prêts
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hannah Lang

Une agence américaine de protection financière des consommateurs a déclaré lundi que les populaires avances sur salaire accordées aux travailleurs ne ressemblaient pas à des prêts à la consommation, faisant ainsi marche arrière par rapport aux directives que l'organisme de réglementation avait publiées l'année dernière sous la présidence de Joe Biden.

Dans un avis consultatif, le Bureau américain de protection financière des consommateurs a déclaré que la plupart des avances sur salaire n'étaient pas soumises à la loi sur la vérité des prêts, ce qui signifie que les entreprises qui proposent ces produits ne sont pas tenues de fournir aux travailleurs certaines informations, telles que le coût et les conditions du crédit.

L'avis n'est pas juridiquement contraignant, mais vise à clarifier la situation pour les acteurs du secteur, a déclaré le CFPB.

Un nombre croissant de prestataires proposent des avances sur salaire, notamment la banque numérique Chime CHYM.O , qui permet aux clients d'obtenir jusqu'à 500 dollars de leur salaire sans intérêts avant le jour de paie et sans frais obligatoires.

Plusieurs États, dont le Nevada et le Wisconsin, ont précisé dans leur législation que ces produits ne sont pas des prêts, mais le Congrès n'a pas adopté de loi clarifiant la question au niveau fédéral.

L'année dernière, le CFPB a publié des orientations interprétatives visant à établir des garde-fous fédéraux pour ce marché en pleine expansion, en stipulant que les avances sur salaire étaient équivalentes à des prêts à la consommation et en faisant valoir qu'une telle démarche offrirait une plus grande transparence aux consommateurs.

Sous la présidence de Donald Trump , le CFPB s'est efforcé de revenir sur plusieurs des mesures prises par l'agence sous l'administration précédente, poursuivant ainsi les efforts de Donald Trump pour réduire les politiques qu'il considère comme un fardeau pour les entreprises.

Le mois dernier, l'agence a proposé de réduire les exigences antidiscriminatoires de l'ère des droits civils pour l'industrie financière, à la suite d'un décret pris par Donald Trump au début de l'année pour éliminer l'utilisation de la responsabilité en cas d'impact disparate.

