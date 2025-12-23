 Aller au contenu principal
L'organisme de surveillance américain affirme que les F-35 ont volé deux fois moins longtemps en 2024 en raison de problèmes de maintenance de Lockheed
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source, ajout de détails dans l'ensemble du rapport)

Les avions de combat américains F-35 n'étaient disponibles que la moitié du temps en 2024 en raison des lacunes de maintenance de Lockheed Martin LMT.N , selon un rapport du bureau de l'inspecteur général du ministère de la Défense.

La disponibilité des avions F-35 en 2024 était de 50 %, soit 17 % de moins que l'exigence minimale de performance, a indiqué l'organisme de surveillance du Pentagone.

Selon le rapport, le taux de disponibilité moyen des F-35 était de 50 % parce que "(le Pentagone) n'a pas toujours tenu Lockheed Martin pour responsable des mauvaises performances liées à la maintenance des F-35 "

"Cela s'est produit parce que le JPO F-35 n'a pas inclus les performances en matière d'état de préparation des avions ou d'autres exigences contractuelles mesurables et n'a pas appliqué les exigences en matière d'inspection du matériel et de rapports sur les biens du gouvernement dans le contrat AVS", indique le rapport.

L'audit a révélé que le Pentagone a versé à Lockheed environ 1,7 milliard de dollars sans aucun ajustement économique, alors même que les avions n'étaient pas disponibles la moitié du temps et qu'ils ne répondaient pas aux exigences minimales du service militaire.

Lockheed Martin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le F-35 est le programme d'acquisition le plus important du Pentagone, avec des coûts estimés à plus de 2 000 milliards de dollars pour l'achat, l'exploitation et le maintien en service de l'avion.

