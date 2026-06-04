L'organisme britannique de surveillance des prix des médicaments recommande l'utilisation du traitement contre le cancer de l'ovaire d'AbbVie

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L'organisme britannique de contrôle du rapport coût-efficacité a recommandé jeudi le traitement anticancéreux « à ciblage précis » d'AbbVie, Elahere ABBV.N , pour les patientes atteintes d'une forme de cancer de l'ovaire difficile à traiter. (Le médicament, Elahere, sera mis à la disposition des patientes dans le cadre d’un accord commercial confidentiel entre AbbVie et le Service national de santé (NHS), a déclaré l’Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins (NICE).

Cette décision fait suite à la révision par le NICE de son cadre d'évaluation de la valeur dans le cadre d'un accord plus large conclu l'année dernière entre le Royaume-Uni et les États-Unis visant à garantir des droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques et les technologies médicales britanniques, en échange d'une augmentation des dépenses en médicaments et de modifications de ses critères d'évaluation.

Ce nouveau cadre élargirait l’accès à des traitements précédemment rejetés pour des raisons de coût.

Les patientes gravement malades dont le cancer ne répond plus à la chimiothérapie standard pourront désormais accéder à Elahere par le biais du NHS. Ce médicament était auparavant limité aux essais cliniques, aux soins privés ou à l’usage compassionnel.

Le NICE a indiqué qu'environ 270 patientes seraient éligibles à ce médicament la première année, ce chiffre passant à environ 420 d'ici la troisième année.

Le médicament sera initialement financé par le Cancer Drugs Fund avant d'être intégré à la prise en charge courante, ce qui interviendra 90 jours après la publication des recommandations finales.

Elahere est un conjugué anticorps-médicament conçu pour cibler précisément les cellules cancéreuses, tout en limitant les dommages causés aux tissus sains.

Il est administré une fois toutes les trois semaines et présente un profil d'effets secondaires plus gérable que la chimiothérapie, a indiqué le NICE.

“Cette recommandation est la première depuis plus de 20 ans à offrir aux personnes diagnostiquées avec un cancer de l'ovaire un choix supplémentaire à un stade critique”, a déclaré Victoria Clare, directrice générale d'Ovacome, une association caritative britannique de soutien aux femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire.

Dans une étude de phase avancée portant sur 453 patientes, le médicament a prolongé la survie de 16,9 mois en moyenne et retardé la progression de la maladie de 5,6 mois, contre une prolongation de la survie de 13,3 mois et un retard de progression de près de quatre mois observés avec la chimiothérapie. (1 $ = 0,7449 livres)