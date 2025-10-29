L'organisme allemand de l'ingénierie avertit que l'augmentation des droits de douane américains pourrait toucher plus de la moitié des exportations de machines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, des citations)

Plus de la moitié des exportations allemandes et européennes de machines vers les États-Unis pourraient être frappées par de nouveaux droits de douane si Washington élargit sa liste en décembre, a déclaré mercredi la Fédération allemande de l'ingénierie VDMA , exhortant l'Union européenne à renégocier l'accord sur les droits de douane.

La fédération, qui représente 3 600 entreprises de construction de machines et d'installations, a déclaré que 56 % des exportations pourraient être affectées par les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, contre 40 % environ après une première extension en août.

"Cela concerne pratiquement toutes les branches de l'ingénierie mécanique. Et il y a lieu de craindre que les États-Unis poursuivent ce jeu déloyal", a déclaré Bertram Kawlath, président de la VDMA, dans un communiqué.

La VDMA a indiqué qu'elle avait fait part de ses préoccupations à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"L'UE ne doit pas relâcher ses efforts. Il est urgent de renégocier cet accord douanier, qui est loin d'être prévisible et stable pour notre industrie", a déclaré Kawlath.

Les tarifs douaniers américains imposent des exigences bureaucratiques complexes aux entreprises allemandes, a déclaré l'association. L'allongement de la liste pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement et, en fin de compte, avoir un impact sur les consommateurs américains. "Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium ne feront que des perdants des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré Kawlath.

La VDMA a déclaré que le ministère américain du commerce avait mis en place en octobre un processus visant à inclure davantage de produits dans sa liste de droits de douane sur l'aluminium et l'acier. Selon son propre protocole, une décision devrait être prise dans les 60 jours, soit au plus tard au début du mois de décembre.

Si les propositions sont suivies, jusqu'à 200 produits d'ingénierie devraient être soumis à un droit d'importation de 50 % sur leur contenu en acier et en aluminium, selon l'association.

La déclaration erronée de la valeur ou de l'origine de ces matériaux pourrait donner lieu à des droits de douane punitifs de 200 %, selon la VDMA.

Les machines fabriquées en Europe sont utilisées dans l'industrie aérospatiale américaine et pour la production de systèmes d'armes et de semi-conducteurs.