L'Oréal : vers une rechute sur 358E
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 13:10

L'Oréal qui a subi un pullback assez tranchant sous les 400E, accélère son repli avec la publication de trimestriels décevant : le titre ouvre un "gap" sous 385E, traverse comme une feuille de cigarette la MM200 qui gravite vers 376E puis la MM100 (373,5E) et se dirige vers un test du support oblique moyen terme qui gravite 358E

L'OREAL
375,3000 EUR Euronext Paris -4,17%
