L'Allemagne et la France proposent de simplifier les règles financières de l'UE, selon une lettre
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:17

Retraite informelle des dirigeants de l'Union européenne au château d'Alden Biesen

La France ‌et l'Allemagne ont exhorté la Commission européenne à présenter un ​ambitieux "paquet de simplification des services financiers" afin de rendre les règles de l'UE plus faciles à comprendre et moins contraignantes ​pour les entreprises, selon une lettre consultée mardi par Reuters.

Dans cette lettre ​adressée à la commissaire aux ⁠Services financiers Maria Luis Albuquerque, datée de vendredi, le ‌ministre allemand des Finances Lars Klingbeil et son homologue français Roland Lescure identifient plusieurs domaines dans ​lesquels une simplification ‌de la législation européenne sur les services ⁠financiers est possible, tout en garantissant la stabilité financière.

Ils estiment que des ajustements ponctuels dans la législation à venir ⁠ne suffisent pas ‌et que l'UE devrait également simplifier les règles ⁠déjà en vigueur, afin de renforcer le marché unique ‌des services financiers et d'améliorer la compétitivité mondiale ⁠des institutions européennes.

Parmi les domaines spécifiques mentionnés, ⁠la lettre souligne ‌la nécessité de rationaliser les obligations de "reporting" afin qu’une transaction ​sur les marchés financiers ‌ne soit déclarée qu’une seule fois, de s’appuyer davantage sur les pratiques de ​marché existantes plutôt que sur des règles supplémentaires, de supprimer les pouvoirs délégués inutilisés et de simplifier ⁠les obligations de déclaration en matière de cybersécurité.

Les ministres français et allemand ajoutent dans cette lettre qu'ils préparent actuellement des propositions sur la réglementation bancaire qui seront transmises ultérieurement à la Commission.

(Reportage Maria Martinez, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

1 commentaire

  • 13:46

    Ils nous ont monté des usines à gaz incompréhensibles pour la plupart et avec des technocrates bien trop payés pour en arriver à ça... COmme quoi le coup de pied au derrière peut potentiellement réveiller s'il n'est pas déjà trop tard. A jouer à ce jeu, ils ont presque tué stellantis mais pas que.

