L'Oréal va "étudier avec une grande considération" le testament Armani

PARIS (Reuters) -L'Oréal a déclaré vendredi qu'il allait "étudier avec une grande considération" l'hypothèse évoquée dans son testament par Giorgio Armani sur l'évolution du capital de la maison de couture qu'il a fondée.

"Nous sommes touchés et honorés que M. Armani ait pensé à L'Oréal pour intégrer le capital de sa si belle entreprise", dit le groupe français de cosmétiques.

"Nous allons étudier avec une grande considération cette perspective qui s’inscrit dans le cadre de notre longue histoire commune", a-t-il ajouté.

(Dominique Patton, rédaction française)