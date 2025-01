L'Oréal: spectaculaire accélération de +3% entre 12H58/13H10 information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 13:19









(CercleFinance.com) - L'Oréal végétait au fin fond du classement du CAC40 depuis l'ouverture, puis le titre a connu une spectaculaire accélération de +3% entre12H580 et 13H10 (causes à déterminer) et ce titre de près de 200MdsE de capitalisation fait office de 'booster' : le CAC40 est passé de +0,7% à +1,15% dans l'intervalle.

L'Oréal retrace son zénith des 350E du 9 décembre dernier et pourrait ensuite prendre la direction des 354,35E (ex 'gap' du 29/10/2024) puis des 366E, ex-plancher de la mi-septembre.





Valeurs associées L'OREAL 348,00 EUR Euronext Paris +1,99%