L'Oréal se démarque, Jefferies voit un 2e trimestre supérieur aux attentes

(Zonebourse.com) - L'Oréal signe la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 ce mercredi à la Bourse de Paris, l'action du numéro un mondial des cosmétiques profitant à la fois d'un retour des investisseurs vers les valeurs de la consommation sur fond de désamour pour les titres technologiques et de commentaires porteurs des analystes de Jefferies.

Vers 14h10, le titre du géant de la beauté s'adjuge 2,2% à plus de 384,1 euros, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,3% pour l'indice CAC 40.

Dans une note diffusée dans la nuit, en amont des résultats semestriels prévus le 29 juillet, Jefferies souligne que le groupe continue de surperformer ses concurrents sur ses marchés clés tout en profitant d'un redémarrage de la demande en Chine.

Selon l'intermédiaire financier, qui relève son objectif de cours de 323 à 328 euros, L'Oréal a de nouveau ravi des parts de marché à ses pairs au cours des douze derniers mois en Europe et en Amérique du Nord, à en croire des données compilées par Nielsen.

Vers un 2e trimestre supérieur aux attentes ?

Cette dynamique devrait lui permettre d'afficher au deuxième trimestre une croissance supérieure à celle de son secteur, Jefferies tablant sur une progression organique ajustée de 5,1%, là où le consensus n'attend que 4,8%.

Le courtier dit par ailleurs percevoir quelques signes d'inflexion positifs en Chine, appuyés par les récentes statistiques gouvernementales. D'après lui, L'Oréal y renforce ses positions dans le commerce en ligne et a enregistré un bon démarrage lors du "6/18", le grand festival promotionnel de la mi-juin.

Sur le front des fusions-acquisitions, la finalisation fin mars de l'accord avec Kering Beauty devrait par ailleurs mécaniquement gonfler le bénéfice par action du groupe, ajoute-t-il.

Une valorisation boursière toujours excessive

Malgré ce tableau opérationnel solide, Jefferies considère que l'action L'Oréal se paie aujourd'hui au prix fort.

S'échangeant autour de 27 fois les bénéfices attendus, le titre intègre un rythme de croissance structurelle supérieur à 5% qui ne correspond plus à la réalité du marché, puisque sa tendance de fond se situe plutôt désormais entre 4% et 4,5%, ce qui rend le niveau de valorisation actuel difficile à justifier.

Le professionnel maintient en conséquence son opinion "sous-performance" sur la valeur.

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