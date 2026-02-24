 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Oréal : s'attaque de nouveau au palier décisif des 406E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:06

L'Oréal refranchit les 400E ( 2,2% à 406E) et participe largement -de par sa pondération- à l'inscription d'un nouveau record absolu par le CAC40 vers 8.548Pts.
Mais l'Oréal s'attaque à un obstacle majeur puisque 406E correspond au triple-top des 20 et 28 août puis 4 septembre 2025... et cette zone de cours a été tutoyée le 5 février (402E).

En cas de nouvel échec sous cette résistance des 406E, l'Oréal pourrait amorcer une correction en direction de 372,5E puis 363,15E, l'ex-'gap' du 8/1/2026... puis du support oblique majeur moyen terme des 360E, issu du plancher des 320E du 20/11/2024.

Valeurs associées

L'OREAL
403,1000 EUR Euronext Paris +1,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank