L'Oréal renouvelle son partenariat avec Navla (Datrix) en Italie
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 10:20
Aux termes de l'accord, il est prévu que le contrat, initié en 2019, évolue désormais vers un écosystème intégré visant à guider la compétitivité numérique du groupe de cosmétiques en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle générative, les modèles de langage étendus (LLM) et l'optimisation pour les moteurs de réponse (GEO).
Transformation des comportements d'achat
Ce renouvellement intervient alors que les comportements en ligne ont profondément changé ces dernières années, avec des processus décisionnels qui ne dépendent plus d'une seule plateforme, comme Google, mais d'un ensemble de sources fragmenté incluant les moteurs de recherche, les contenus vidéo, les avis postés, les réseaux sociaux et les réponses générées par l'IA.
Navla explique qu'elle compte soutenir L'Oréal Italia dans l'interprétation de ce scénario plus complexe et la lecture des signaux de marché, avec l'objectif de renforcer le positionnement de ses marques au sein d'un environnement de recherche de plus en plus différencié, multimodal et piloté par l'IA générative.
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