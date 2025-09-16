L'Oréal recule, Jefferies prudent sur les perspectives de marge

L'Oréal OREP.PA recule mardi en matinée après un changement de recommandation de Jefferies, qui est passé de "conserver" à "sous-performance", estimant que le géant français des cosmétiques va faire face à une normalisation du marché de la beauté et à des perspectives de marges "moins impressionnantes".
A la Bourse de Paris, vers 07h45 GMT, l'action perd 1,78%, plus forte baisse de l'indice CAC 40 .FCHI , qui recule lui-même de 0,26%.
Jefferies note que la croissance de L'Oréal va ralentir à environ 4,5%, car le secteur des produits de beauté dans le monde devrait retrouver sa norme historique de croissance qui est d'environ 4% après la fin du boom chinois.
Pour l'intermédiaire, le "cycle vertueux" de progression de la marge de l'Oréal se détériore. "La qualité de cette progression sera moins impressionnante et moins favorable à la valorisation (du groupe)", écrit Jefferies, qui anticipe un bénéfice par action de L'Oréal pour l'exercice 2027 de seulement 3%.
Sur les 27 analystes couvrant L'Oréal, neuf sont à "achat", 13 à "conserver" et cinq à "vente", selon les données LSEG.
(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin)
