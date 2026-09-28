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L'Oréal recherché, Berenberg confiant dans le potentiel de l'IA
information fournie par AOF 28/09/2026 à 10:35

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(Zonebourse.com) - L'Oréal compte parmi les plus fortes hausses du CAC 40 lundi matin à la Bourse de Paris, porté par des commentaires favorables de Berenberg qui estime que le numéro un mondial des cosmétiques devrait parvenir à tirer parti de l'essor de l'utilisation de l'IA générative chez ses clientes.

Vers 10h00, l'action du groupe de cosmétiques prend 1,7% à 389,6 euros, consolidant ainsi sa place de première capitalisation boursière avec une valorisation de près de 207,5 milliards d'euros, toujours devant LVMH (196,4 milliards d'euros).

La "renaissance" d'un géant

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes Berenberg, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, indiquent avoir relevé leur objectif de cours de 442 à 447 euros après avoir conduit une étude auprès de quelque 2 000 utilisatrices de grands modèles de langage (LLM) et lancé quelque 1 850 prompts liés à la beauté sur ChatGPT.

La banque allemande fait en effet valoir que les LLM s'imposent de plus en plus comme des intermédiaires clés entre les marques et les consommateurs, avec plus de la moitié des acheteurs de produits de beauté ayant déjà consulté l'IA générative pour obtenir des conseils produits.

D'après Berenberg, les résultats de son enquête sont clairs : "la fortune sourit aux géants", indique l'établissement financier, qui fait de L'Oréal, de son point de vue le pionnier de la recommandation par LLM, sa valeur préférée au sein du secteur.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 10:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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