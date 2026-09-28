L'Oréal recherché, Berenberg confiant dans le potentiel de l'IA

(Zonebourse.com) - L'Oréal compte parmi les plus fortes hausses du CAC 40 lundi matin à la Bourse de Paris, porté par des commentaires favorables de Berenberg qui estime que le numéro un mondial des cosmétiques devrait parvenir à tirer parti de l'essor de l'utilisation de l'IA générative chez ses clientes.
Vers 10h00, l'action du groupe de cosmétiques prend 1,7% à 389,6 euros, consolidant ainsi sa place de première capitalisation boursière avec une valorisation de près de 207,5 milliards d'euros, toujours devant LVMH (196,4 milliards d'euros).
La "renaissance" d'un géant
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes Berenberg, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, indiquent avoir relevé leur objectif de cours de 442 à 447 euros après avoir conduit une étude auprès de quelque 2 000 utilisatrices de grands modèles de langage (LLM) et lancé quelque 1 850 prompts liés à la beauté sur ChatGPT.
La banque allemande fait en effet valoir que les LLM s'imposent de plus en plus comme des intermédiaires clés entre les marques et les consommateurs, avec plus de la moitié des acheteurs de produits de beauté ayant déjà consulté l'IA générative pour obtenir des conseils produits.
D'après Berenberg, les résultats de son enquête sont clairs : "la fortune sourit aux géants", indique l'établissement financier, qui fait de L'Oréal, de son point de vue le pionnier de la recommandation par LLM, sa valeur préférée au sein du secteur.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer