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L'Oréal : rebondit sur la médiane des 380 EUR
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 12:21
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L'Oréal rebondit sur la médiane des 380E et devra une nouvelle fois affronter la résistance des 395 EUR.

En cas de repli, la MM200 devrait procurer un soutien vers 373 EUR.

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L'OREAL
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