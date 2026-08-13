L'Oréal : rebondit sur la médiane des 380 EUR

L'Oréal rebondit sur la médiane des 380E et devra une nouvelle fois affronter la résistance des 395 EUR.
En cas de repli, la MM200 devrait procurer un soutien vers 373 EUR.
L'Oréal rebondit sur la médiane des 380E et devra une nouvelle fois affronter la résistance des 395 EUR.
En cas de repli, la MM200 devrait procurer un soutien vers 373 EUR.
|385,7500 EUR
|Euronext Paris
|+1,39%
La seule centrale nucléaire que possède la Roumanie a dû être mise exceptionnellement à l'arrêt complet jeudi, faute d'eau pour refroidir ses réacteurs à cause du faible débit du Danube lié à la sécheresse et à la chaleur. La compagnie nationale roumaine Nuclearelectrica ... Lire la suite
La canicule, l'une des plus longues connues par la France, sévit jeudi sur la quasi-totalité du territoire avec 80 départements placés en vigilance orange et un risque d'incendie élevé, tandis que les pompiers "à bout" sont reçus par le ministre de l'Intérieur. ... Lire la suite
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,06% pour le Nasdaq .IXIC : * Les FABRICANTS ... Lire la suite
La production solaire, nulle pendant la nuit, reste dépendante du stockage par batterie ou d'une production d'appoint au gaz. Alors que la demande augmente et que les autres sources d'énergie sont à la peine, la production solaire a augmenté jusqu'à 17% lors des ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,631
|-9,08%
|0,0547
|+45,87%
|8 688,62
|+0,16%
|2,26
|+4,15%
|87,24
|-1,48%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer