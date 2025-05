L'Oréal: réalise une émission obligataire sur le marché US information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - L'Oréal a réalisé hier avec succès sa première émission obligataire sur le marché américain.



Cette émission obligataire est d'un montant nominal total de 1 milliard de dollars à 10 ans. Elle est assortie d'un coupon de 5.00% par an.



Le produit net des obligations sera utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise. Cette transaction vient renforcer le profil de liquidité du Groupe, indique la direction dans son communiqué.



Les obligations sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's.





Valeurs associées L'OREAL 378,7000 EUR Euronext Paris -1,67%