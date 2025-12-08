L'Europe vue dans le rouge, la Fed dans le viseur

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que les investisseurs attendent de savoir si la Réserve fédérale américaine (Fed) va baisser ses taux mercredi.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,09% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,15% pour le Dax à Francfort, de 0,22% pour le FTSE à Londres et de 0,03% pour le Stoxx 600.

Ce lundi, les yeux sunt déjà rivés sur la décision très attendue de la Fed. Les contrats à terme laissent entrevoir environ 85% de chances d'une réduction d'un quart de point des taux.

Pourtant, les commentaires des responsables suggèrent qu'au moins deux des douze membres votants de la Fed s'opposeront à une baisse, et que d'autres membres pourraient s'y opposer également, même si un gouverneur nommé par le président américain Donald Trump plaide en faveur d'une réduction de 50 points de base ou plus.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) n'a pas enregistré trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990.

"Nous prévoyons au moins deux dissidences en faveur du statu quo et que seule une faible majorité des 19 participants au FOMC indiqueront dans leurs prévisions actualisées qu'une baisse en décembre était appropriée", selon Michael Feroli, responsable de l'économie américaine chez JPMorgan, dans une note.

Michael Feroli pense également que la Fed procédera à une baisse en janvier afin de se protéger contre un affaiblissement soutenu du marché du travail, avant d'entamer une longue pause dans sa politique monétaire.

Les marchés n'anticipent actuellement qu'une probabilité de 24% d'une intervention en janvier, et un nouvel assouplissement n'est pas entièrement pris en compte avant juillet.

Par ailleurs, les résultats attendus cette semaine d'Oracle et Broadcom permettront de tester l'intérêt pour l'intelligence artificielle (IA), tandis que Costco donnera une idée de la demande des consommateurs américains.

Sur le plan géopolitique, l'émissaire américain sur le départ Keith Kellogg a affirmé dimanche qu'un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine était "très proche" alors que le Kremlin a exigé des modifications "radicales" de la part des Etats-Unis.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les indicateurs du jour, globalement conformes aux attentes, n'ayant pas remis en cause les anticipations de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 104,05 points, soit 0,22%, à 47.954,99 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,28 points, soit 0,19%, à 6.870,40 points.

Le Nasdaq Composite, de son côté, a avancé de 72,99 points (+0,31%) à 23.578,12 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo abandonne 0,08%, pénalisé par les valeurs technologiques, les investisseurs restant prudents face aux valorisations extrêmement élevées des actions liées à l'IA.

L'économie japonaises'est contractée de 2,3% sur un an au troisième trimestre, selon des données révisées publiées lundi par le gouvernement, alors que le recul du produit intérieur brut (PIB) du pays était ressorti en baisse de 1,8% en lecture préliminaire.

Les actions chinoises progressent lundi, tirées par les titres liés au secteur des courtiers et des assurances grâce aux dernières mesures réglementaires, tandis que les données commerciales optimistes stimulent également le moral des investisseurs.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,63% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,91%.

La Bourse de Hong Kong abandonne en revanche 1,06%.

Les exportations de la Chine ont battu les attentes en novembre, dans le sillage de la désescalade de la guerre commerciale avec les Etats-Unis, tandis que les importations ont progressé à un rythme moins important qu'anticipé, montrent des données officielles publiées lundi.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,8 point de base à 4,1468%. Le deux ans avance de 0,7 point de base à 3,5709%.

CHANGES

Le dollar américain est en baisse lundi, au début d'une semaine riche en réunions des banques centrales, avec en tête d'affiche la Fed.

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,21% à 1,1667 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis deux semaines, les investisseurs anticipant une probable baisse des taux de la Fed cette semaine afin de stimuler la croissance économique et la demande énergétique, tout en surveillant les risques géopolitiques qui menacent l'approvisionnement russe et vénézuélien.

Le Brent avance de 0,22% à 63,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,27% à 60,24 dollars.

