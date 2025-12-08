BNP Paribas cède ses parts dans AG Insurance à Ageas pour 1,9 milliard d'euros

Le logo de la société Ageas dans son centre de service à la clientèle à Hong Kong

BNP Paribas a annoncé lundi avoir signé la veille un accord cadre avec Ageas pour la vente de sa participation dans AG Insurance et un partenariat à long terme avec Ageas centré sur l’activité de bancassurrance en Belgique.

La banque française, via sa filiale d'assurance BNP Paribas Fortis, a déclaré céder ses 25% détenus dans AG Insurance à Ageas pour 1,9 milliard d'euros.

Cette opération, qui doit être finalisée au deuxième trimestre 2026, se traduira l'an prochain par une plus-value de cession nette d'impôts de 820 millions d’euros et un impact positif de cinq points de base sur son ratio CET1 après distribution du résultat, est-il indiqué dans un communiqué.

Par ailleurs, le résultat net part du groupe progresserait de façon récurrente de 40 millions d’euros en base annuelle.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)