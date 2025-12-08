information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 07:37

L'Oréal prend 10% supplémentaires au capital de Galderma

Le logo du groupe L'Oréal sur le siège social de l'entreprise à Clichy, près de Paris

L'Oréal a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires dans le spécialiste de la dermatologie Galderma, pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20%.

La prise de participation a été réalisée auprès d'un consortium mené par EQT comprenant Sunshine SwissCo GmbH (SSCO), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment Pte. Ltd.

Dans le cadre de cette acquisition, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs non indépendants représentant L'Oréal, indique un communiqué.

Selon le communiqué, L'Oréal n'envisage pas d'augmenter sa participation davantage.

La transaction sera financée sur fonds propres disponibles, est-il précisé.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénaumt)