 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 120,00
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Oréal prend 10% supplémentaires au capital de Galderma
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 07:37

Le logo du groupe L'Oréal sur le siège social de l'entreprise à Clichy, près de Paris

Le logo du groupe L'Oréal sur le siège social de l'entreprise à Clichy, près de Paris

L'Oréal a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires dans le spécialiste de la dermatologie Galderma, pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20%.

La prise de participation a été réalisée auprès d'un consortium mené par EQT comprenant Sunshine SwissCo GmbH (SSCO), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment Pte. Ltd.

Dans le cadre de cette acquisition, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs non indépendants représentant L'Oréal, indique un communiqué.

Selon le communiqué, L'Oréal n'envisage pas d'augmenter sa participation davantage.

La transaction sera financée sur fonds propres disponibles, est-il précisé.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénaumt)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • AXA : Retour possible sur les supports
    AXA : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 08.12.2025 07:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.12.2025 07:55 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * BNP PARIBAS ... Lire la suite

  • THALES : Attendre un test du support
    THALES : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 08.12.2025 07:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Attendre un test du support
    PERNOD RICARD : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 08.12.2025 07:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank