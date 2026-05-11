L'Oréal : pullback sous 375E, vers un re -test des 345E ?
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:46
En cas d'enfoncement, prochain objectif à 322E, ex-plancher long terme du 19/11/2024.
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