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L'Oréal : pullback sous 375E, vers un re -test des 345E ?
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:46

L'Oréal amorce un pullback sous 375E (MM200) et retombe sous les 360E (MM50) : le titre se dirige vers un comblement du "gap" des 346,7E du 22 avril puis vers un re -test des 345E, le plancher annuel touché à 3 reprises les 19 puis 23 mars, ainsi que les 21/22 avril.
En cas d'enfoncement, prochain objectif à 322E, ex-plancher long terme du 19/11/2024.

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L'OREAL
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