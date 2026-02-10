 Aller au contenu principal
L'Oréal porté par un optimisme prudent du côté des analystes
10/02/2026

L'Oréal figure dans le classement des plus fortes hausses du CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris, Oddo BHF ayant relevé son objectif de cours, porté de 360 à 398 euros dans l'expectative d'une fin d'année "encourageante" de la part du géant français des cosmétiques.

Dans une note diffusée en tout début de matinée, la banque privée explique avoir légèrement relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre, tablant désormais sur une croissance organique de 6,2% sur les trois derniers mois de l'année, contre 6,1% jusqu'à présent, une estimation relativement proche du consensus qui vise 6,3% sur la période.

L'établissement financier précise que la poursuite du déploiement des applications métiers de SAP devrait avoir un impact positif de 110 points de base sur le quatrième trimestre, ce qui signifie que son objectif de croissance organique hors SAP ressort à 5,1%.

Au-delà de cette fin d'année 2025 "encourageante", Oddo BHF dit prévoir pour l'ensemble de l'exercice écoulé une croissance organique de l'activité de 4,1%, avant une année 2026 qui devrait retrouver une trajectoire de croissance plus classique avec 5% de croissance organique anticipée, une hypothèse reflétée dans le consensus de marché de son point de vue, ce qui le conduit à renouveler son opinion "neutre" sur l'action.

Dans une étude distincte, également parue dans la matinée, les équipes de Bernstein disent elles aussi percevoir quelque signaux positifs après 18 mois difficile pour le groupe.

"Après les sommets vertigineux de 2021, où la croissance mondiale du secteur de la beauté avait atteint environ 8%, la croissance a ralenti pour atteindre environ 4% en 2025, soit son rythme le plus lent depuis 2013-2015, soit juste après la crise de la dette en Europe", rappelle le bureau d'études, qui maintient son opinion "performance en ligne avec le marché" assortie d'un objectif de cours de 405 EUR.

Suite à ces commentaires plutôt encourageants, le titre s'octroyait une progression de 1% mardi en fin de matinée, à comparer avec un gain de 0,3% pour le CAC 40.

L'Oréal a prévu de publier ses résultats annuels 2025 jeudi soir après la clôture du marché parisien.

