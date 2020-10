Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal nomme Hieronimus directeur général, Agon reste président Reuters • 14/10/2020 à 15:21









L'ORÉAL NOMME HIERONIMUS DIRECTEUR GÉNÉRAL, AGON RESTE PRÉSIDENT PARIS (Reuters) - L'Oréal a annoncé mercredi la nomination de Nicolas Hieronimus au poste de directeur général en remplacement de Jean-Paul Agon, qui restera président du groupe de cosmétiques. "Le conseil d'administration est convaincu que l'organisation proposée garantira la pérennité de la performance, des valeurs et des engagements du groupe, ainsi que la qualité de sa gouvernance", a déclaré le groupe dans un communiqué à l'issue d'un conseil d'administration. "M. Nicolas Hieronimus pourra s'appuyer sur les conseils de M. Jean-Paul Agon, dans le cadre d'échanges de qualité fondés sur la relation de confiance établie entre eux depuis de nombreuses années." Nicolas Hieronimus, propulsé numéro deux de L'Oréal en mai 2017, faisait figure de favori dans la course à la direction du leader mondial des cosmétiques. Jean-Paul Agon est directeur général de l'Oréal depuis 2006 et devra céder cette fonction avant juillet 2021 en raison de la limite d'âge fixée à 65 ans. Il est président du conseil depuis 2011. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.15%