 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 841,50
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Oréal : menace le support des 362,5/362E
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 19:03

L'Oréal menace le support des 362,5/362E du 18 au 22 juillet : en cas d'enfoncement, le titre filerait tout droit vers le support des 350E du 26 juin dernier... et le suivant se dessine vers 335E, l'ex-support des 7 et 9 avril, puis 333E (plancher annuel des 12 et 19 février).

Valeurs associées

L'OREAL
362,0000 EUR Euronext Paris -2,07%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank