L'Oréal : le support des 362E fonctionne, le cours repasse 378E
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 16:59

L'Oréal le support des 362E (testé du 18 au 23 juillet) fonctionne, le cours repasse 378E.
Le titre pourrait revenir affronter la résistance des 382E du 10 juillet... sachant que la tendance de fond reste négative et les volumes à l'achat pas très convaincants.

Valeurs associées

L'OREAL
374,700 EUR Euronext Paris +3,51%
