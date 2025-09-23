L'Oréal : le support des 362E fonctionne, le cours repasse 378E
23/09/2025
Le titre pourrait revenir affronter la résistance des 382E du 10 juillet... sachant que la tendance de fond reste négative et les volumes à l'achat pas très convaincants.
Valeurs associées
|374,700 EUR
|Euronext Paris
|+3,51%
