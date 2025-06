L'Oréal: lance sa cinquième opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce lancer sa cinquième opération d'actionnariat salarié, destinée à permettre à ses employés d'acquérir des actions de l'entreprise et de participer à son développement.



Cette initiative sera proposée dans 62 pays, soit tous ceux où elle est réalisable, et portera sur un maximum de 300 000 actions, en hausse par rapport à l'édition précédente.



Nicolas Hieronimus, Directeur Général, souligne que ' le partage de la valeur économique avec ceux qui y contribuent est, depuis toujours, au coeur de notre culture d'entreprise '. Il précise que cette opération sera dorénavant reconduite chaque année.



La période de souscription se déroulera du 11 au 25 juin 2025, avec un règlement-livraison prévu le 29 juillet 2025. Le prix de souscription a été établi le 6 juin 2025, avec une décote de 20 % sur la moyenne des cours d'ouverture des vingt dernières séances.



Les actions souscrites seront bloquées pendant cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé autorisés. Les nouvelles actions seront cotées sur Euronext Paris et assimilées aux actions existantes.





