L’Oréal-Hausse de 6% des ventes au T4

L'Oréal OREP.PA a annoncé jeudi une hausse de 6,0% de ses ventes à données comparables au quatrième trimestre, portées par une reprise marquée au second semestre aux États-Unis et en Chine ainsi que par la vigueur des marchés émergents.

Le groupe a enregistré des ventes trimestrielles de 11,25 milliards d'euros, en hausse organique de 6% tandis que les analystes tablaient sur 6,3%, selon un consensus Visible Alpha.

"En 2026, malgré les incertitudes macroéconomiques, nous sommes optimistes quant aux perspectives du marché mondial de la beauté, et confiants dans notre capacité à continuer de le surperformer grâce à la stratégie multi-Divisions par catégorie de L'Oréal, et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré dans un communiqué le directeur général Nicolas Hieronimus.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Patton, édité par Kate Entringer)