 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Oréal grimpe, RBC relève son objectif de cours
information fournie par AOF 07/07/2026 à 10:20

(Zonebourse.com) - Avec un gain de 2,7% à 388,2 euros, l'action L'Oréal signe mardi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'un retour des investisseurs sur les valeurs de la consommation, au détriment de la tech, et d'une note de RBC qui relève son objectif de cours sur la valeur, estimant que le numéro un mondial des cosmétiques fait preuve d'une agilité hors pair face aux vents contraires qui secouent actuellement le secteur.

Dans une note de recherche publiée mardi, les analystes de la banque canadienne soulignent que les fruits du plan stratégique "Beauty Stimulus" mis en place par le géant français de la beauté se traduisent de manière concrète dans la croissance de ses ventes, renforçant la confiance du marché dans la pérennité de son modèle économique

"L'Oréal dispose d'un atout majeur, à savoir sa capacité à tirer parti de sa présence mondiale pour se positionner rapidement sur les segments les plus porteurs, qu'il s'agisse de zones géographiques, de catégories de produits, de niveaux de prix ou de canaux de distribution", écrit RBC dans une note.

Selon l'établissement nord-américain, cette flexibilité structurelle a permis au groupe de surmonter les turbulences actuelles du marché mondial de la beauté avec "beaucoup plus d'aplomb" que ses principaux concurrents, comme l'américain Estée Lauder ou l'allemand Beiersdorf.

La piste Galderma

Dans son étude, RBC met également en avant l'historique d'exécution de L'Oréal en matière de fusions-acquisitions: alors que le marché tend naturellement au scepticisme lors de grandes opérations de consolidation, il estime que le groupe a gagné la confiance de la communauté financière.

Le groupe parvient en effet à maintenir un retour sur capitaux investis supérieur à 20%, une rentabilité qui tranche nettement avec les standards du reste du secteur, et ce en dépit d'une stratégie continue de rachats ciblés (bolt-on).

Pour RBC, cette performance financière justifie que les investisseurs fassent preuve d'optimisme au cas où L'Oréal se décidait un jour à monter d'un cran sa participation dans le spécialiste de la dermatologie Galderma, dont il détient 20% du capital.

Sa recommandation reste à "surperformance" avec un objectif de cours rehaussé de 430 à 450 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

L'OREAL
391,2000 EUR Euronext Paris +3,49%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 10:20:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,8 -12,33%
CAC 40
8 518,39 +0,45%
2CRSI
37,98 -3,21%
Pétrole Brent
72,6 +0,82%
GENFIT
13,26 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank