L'Oréal grimpe, RBC relève son objectif de cours

(Zonebourse.com) - Avec un gain de 2,7% à 388,2 euros, l'action L'Oréal signe mardi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'un retour des investisseurs sur les valeurs de la consommation, au détriment de la tech, et d'une note de RBC qui relève son objectif de cours sur la valeur, estimant que le numéro un mondial des cosmétiques fait preuve d'une agilité hors pair face aux vents contraires qui secouent actuellement le secteur.

Dans une note de recherche publiée mardi, les analystes de la banque canadienne soulignent que les fruits du plan stratégique "Beauty Stimulus" mis en place par le géant français de la beauté se traduisent de manière concrète dans la croissance de ses ventes, renforçant la confiance du marché dans la pérennité de son modèle économique

"L'Oréal dispose d'un atout majeur, à savoir sa capacité à tirer parti de sa présence mondiale pour se positionner rapidement sur les segments les plus porteurs, qu'il s'agisse de zones géographiques, de catégories de produits, de niveaux de prix ou de canaux de distribution", écrit RBC dans une note.

Selon l'établissement nord-américain, cette flexibilité structurelle a permis au groupe de surmonter les turbulences actuelles du marché mondial de la beauté avec "beaucoup plus d'aplomb" que ses principaux concurrents, comme l'américain Estée Lauder ou l'allemand Beiersdorf.

La piste Galderma

Dans son étude, RBC met également en avant l'historique d'exécution de L'Oréal en matière de fusions-acquisitions: alors que le marché tend naturellement au scepticisme lors de grandes opérations de consolidation, il estime que le groupe a gagné la confiance de la communauté financière.

Le groupe parvient en effet à maintenir un retour sur capitaux investis supérieur à 20%, une rentabilité qui tranche nettement avec les standards du reste du secteur, et ce en dépit d'une stratégie continue de rachats ciblés (bolt-on).

Pour RBC, cette performance financière justifie que les investisseurs fassent preuve d'optimisme au cas où L'Oréal se décidait un jour à monter d'un cran sa participation dans le spécialiste de la dermatologie Galderma, dont il détient 20% du capital.

Sa recommandation reste à "surperformance" avec un objectif de cours rehaussé de 430 à 450 euros.

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