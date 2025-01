L'Oréal : 'gap' au-dessus de 354,7E, retrace 366E information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - L'Oréal ouvre un 'gap' au-dessus de 354,7E et retrace instantanément 365E, l'ex-plancher du 12 au 18 septembre dernier.

L'étape suivant devrait conduire l'Oréal à renouer avec 376,8E du 13 août dernier.





Valeurs associées L'OREAL 364,70 EUR Euronext Paris +2,86%