L'Oréal fait appel à des conseillers pour étudier la possibilité de se défaire de ses passifs liés aux produits chimiques, selon le WSJ

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L'Oréal OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options possibles pour faire face aux responsabilités juridiques aux États-Unis découlant de l'utilisation de talc et d'autres ingrédients chimiques dans certains de ses produits cosmétiques, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

La filiale américaine de L'Oréal travaille avec le cabinet d'avocats spécialisé en restructuration Weil Gotshal & Manges et la banque d'investissement Ducera Partners pour faire face aux recours collectifs intentés par des particuliers affirmant que les produits à base de talc ont provoqué des maladies, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.