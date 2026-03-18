L'Oréal étend son partenariat avec Nvidia à la recherche via l'IA
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:48
Le numéro un mondial des cosmétiques, qui utilisait déjà les outils du groupe technologique américain pour ses activités marketing et publicitaires, prévoit désormais d'intégrer la plateforme d'apprentissage automatique du fabricant de processeurs au coeur de son écosystème R&D, afin de prédire le comportement et les interactions des molécules à l'échelle atomique.
Une formulation prédictive de nouvelle génération
Avec l'adoption de Nvidia Alchemi, ses scientifiques auront ainsi la capacité de simuler les performances des ingrédients et leurs textures dans un environnement virtuel, et de tester simultanément des milliers de variables, réduisant considérablement le délai entre la conception en laboratoire et le produit fini.
Dans son communiqué, L'Oréal explique qu'il espère aboutir à un processus de découverte 100 fois plus rapide, grâce à une méthode d'innovation plus agile qui maximise le potentiel des ingrédients actifs propriétaires dans la protection de la peau et la prévention du vieillissement prématuré.
L'initiative se concentre actuellement sur deux territoires scientifiques clés pour la peau: la photoprotection et la modulation du teint, précise le groupe.
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