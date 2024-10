L'Oréal : croissance interne de 3,4% au troisième trimestre

(AOF) - L’Oréal a enregistré au troisième trimestre une croissance de 2,8% de ses revenus à 10,285 milliards d’euros. En données comparables, ils ont progressé de 3,4%, inférieur au consensus Visible Alpha s’élevant à 6%. Sur la même base, la division Luxe a enregistré une croissance de 5,8% à 3,77 milliards d’euros et la division Produits grand public, de 1,4% à 3,748 milliards d’euros. Les division Beauté dermatologique et Produits professionnels ont généré respectivement une croissance de 0,8% à 1,6 milliard d’euros et de 6,1% à 1,16 milliard d’euros.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 32,40 milliards d'euros, en hausse de 6% en données comparables.

"Dans un contexte toujours marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques, nous restons confiants pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation et nous préparons notre propre stimulus beauté pour 2025" a déclaré le directeur général, Nicolas Hieronimus.

