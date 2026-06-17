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L'Oréal conclut une collaboration "majeure" avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 10:57

L'Oréal a annoncé mercredi avoir conclu un accord de "collaboration majeure" avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, un partenariat visant à enrichir l'expérience proposée à ses consommateurs grâce à des outils de beauté personnalisés alimentés par l'IA, ainsi qu'à faciliter le travail de ses équipes, de la recherche au marketing.

Cette coopération, dévoilée à l'occasion du salon VivaTech qui se tient actuellement à Paris, prévoit notamment que la marque Maybelline New York intègre une fonctionnalité d'essayage virtuel de maquillage directement au sein de ChatGPT, grâce à une technologie mise au point par L'Oréal.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de découvrir et d'essayer des looks de maquillage en temps réel via une conversation alimentée par l'IA.

Parallèlement, L'Oréal prévoit de travailler avec OpenAI afin de renforcer la visibilité de ses produits dans ChatGPT aux Etats-Unis, tout particulièrement ceux de marques telles que Lancôme et Kérastase.

Publicité, R&D et création : une intégration globale

Enfin, les marques SkinCeuticals, CeraVe et Garnier participeront au pilote publicitaire mondial de ChatGPT, censé ouvrir la voie à une publicité "IA native" offrant la possibilité de répondre instantanément à l'intention du consommateur et de faciliter l'acte d'achat.

Côté métiers, L'Oréal a l'intention de cartographier, grâce à GPT-Rosalind (le modèle de raisonnement d'OpenAI spécialement conçu pour les sciences de la vie), le microbiome cutané.

L'enjeu est d'identifier des bactéries bénéfiques de nature à accélérer le développement de nouveaux soins de la peau, en premier lieu pour sa marque dermatologique La Roche-Posay.

Il est également prévu que le dernier modèle d'OpenAI alimente CreAItech, la plateforme interne de création de contenus beauté en IA générative de L'Oréal, via la production d'images et de vidéos.

L'action était virtuellement inchangée mercredi matin en Bourse de Paris.

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