 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Oréal cherche à isoler ses risques juridiques liés au talc aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 06:16

Ajouter Boursorama à vos sources

Face à la multiplication des actions de groupe visant ses produits à base de talc et ses défrisants, le géant des cosmétiques a fait appel à des conseillers en restructuration, dont le cabinet Weil Gotshal & Manges et la banque Ducera Partners. L'objectif serait de loger ces passifs dans une entité distincte afin de la céder à un investisseur, rapporte le Wall Street Journal.

L'Oréal a mandaté des conseillers en restructuration pour étudier les solutions face à la montée de ses passifs juridiques aux Etats-Unis, liés à l'utilisation de talc et d'autres ingrédients chimiques dans ses cosmétiques, selon les informations obtenues par le Wall Street Journal.

Sa filiale américaine travaille avec le cabinet d'avocats Weil Gotshal & Manges et la banque d'investissement Ducera Partners pour répondre aux actions de groupe de particuliers estimant que les produits à base de talc ont provoqué des maladies. L'Oréal fait aussi face à des allégations selon lesquelles ses défrisants auraient causé des cancers.

La société envisage de transférer ces passifs délictuels vers une entité juridique distincte, dans le but de s'en délester en la vendant à un investisseur externe, selon les mêmes sources.

Ces dernières années, les litiges liés au talc ont forcé plusieurs entreprises à passer par la case de la loi de protection des faillites aux Etats-Unis ou par de coûteux arrangements. Avon Products, Johnson & Johnson, Whittaker Clark & Daniels ou la filiale talc américaine d'Imerys en font partie.

Dans son dernier rapport semestriel, L'Oréal recense environ 760 procédures en cours aux Etats-Unis au 30 juin, contre 620 fin 2025. Le groupe conteste ces réclamations.

Valeurs associées

L'OREAL
370,9500 EUR Euronext Paris -0,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo du groupe bancaire français BPCE à Paris
    Le français BPCE acquiert une participation de 7% dans la banque espagnole Sabadell
    information fournie par Reuters 06.10.2026 09:12 

    Le ‌groupe bancaire français BPCE a acquis une ​participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell par le biais d'achats sur le marché ​et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à ​long terme, ont annoncé ⁠mardi les deux ... Lire la suite

  • Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    information fournie par Boursorama 06.10.2026 08:59 

    Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF. Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement ... Lire la suite

  • Depuis que le litre de gazole a franchi la barre des 2 euros en mars, les Français ont tendance à délaisser leur voiture et trouvent d'autres solutions pour se déplacer ( AFP / Fred TANNEAU )
    Train, bus, covoiturage: les solutions face à la hantise de la pompe à essence
    information fournie par AFP 06.10.2026 08:58 

    Depuis que le litre de gazole a franchi la barre des 2 euros en mars, les Français ont tendance à délaisser leur voiture et trouvent d'autres solutions pour se déplacer. Ceux qui le peuvent achètent une voiture électrique, choisissent les transports en commun lorsqu'ils ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.10.2026 08:57 

    * RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,66 -0,56%
HAFFNER ENERGY
0,796 +1,53%
CAC 40
7 871,04 +0,47%
SCHNEIDER ELECTRIC
267,65 -1,89%
2CRSI
27,68 +2,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank