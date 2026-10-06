L'Oréal cherche à isoler ses risques juridiques liés au talc aux Etats-Unis

Face à la multiplication des actions de groupe visant ses produits à base de talc et ses défrisants, le géant des cosmétiques a fait appel à des conseillers en restructuration, dont le cabinet Weil Gotshal & Manges et la banque Ducera Partners. L'objectif serait de loger ces passifs dans une entité distincte afin de la céder à un investisseur, rapporte le Wall Street Journal.

L'Oréal a mandaté des conseillers en restructuration pour étudier les solutions face à la montée de ses passifs juridiques aux Etats-Unis, liés à l'utilisation de talc et d'autres ingrédients chimiques dans ses cosmétiques, selon les informations obtenues par le Wall Street Journal.

Sa filiale américaine travaille avec le cabinet d'avocats Weil Gotshal & Manges et la banque d'investissement Ducera Partners pour répondre aux actions de groupe de particuliers estimant que les produits à base de talc ont provoqué des maladies. L'Oréal fait aussi face à des allégations selon lesquelles ses défrisants auraient causé des cancers.

La société envisage de transférer ces passifs délictuels vers une entité juridique distincte, dans le but de s'en délester en la vendant à un investisseur externe, selon les mêmes sources.

Ces dernières années, les litiges liés au talc ont forcé plusieurs entreprises à passer par la case de la loi de protection des faillites aux Etats-Unis ou par de coûteux arrangements. Avon Products, Johnson & Johnson, Whittaker Clark & Daniels ou la filiale talc américaine d'Imerys en font partie.

Dans son dernier rapport semestriel, L'Oréal recense environ 760 procédures en cours aux Etats-Unis au 30 juin, contre 620 fin 2025. Le groupe conteste ces réclamations.