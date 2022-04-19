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L'Oréal-CA en hausse au T1 à 9,06 milliards d'euros
information fournie par Reuters19/04/2022 à 18:11

19 avril (Reuters) - L'Oréal SA OREP.PA :

* T1 CHIFFRE D’AFFAIRES : 9,06 MILLIARDS D’EUROS

* À DONNÉES COMPARABLES, LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE L’ORÉAL RESSORT À + 13,5 % AU T1

* A FIN MARS, LA DIVISION DES PRODUITS PROFESSIONNELS EST EN FORTE PROGRESSION À + 17,6 % À DONNÉES COMPARABLES ET + 22,7 % À DONNÉES PUBLIÉES

* AU PREMIER TRIMESTRE, LA DIVISION DES PRODUITS GRAND PUBLIC EST EN CROISSANCE DE + 6,9 % À DONNÉES COMPARABLES ET DE + 11,1 % À DONNÉES PUBLIÉES

* AVEC UNE FORTE CROISSANCE DE + 17,5 % À DONNÉES COMPARABLES ET DE + 25,1 % À DONNÉES PUBLIÉES AU T1, L’ORÉAL LUXE SURPERFORME LE MARCHÉ MONDIAL DE LA BEAUTÉ DE LUXE

* COSMÉTIQUE ACTIVE: À FIN MARS, LA DIVISION EST EN FORTE CROISSANCE, À + 18,0 % À DONNÉES COMPARABLES ET + 22,4 % À DONNÉES PUBLIÉES

* EN EUROPE, CROISSANCE DE +16,4% À DONNÉES COMPARABLES ET DE+ 15,8% À DONNÉES PUBLIÉES AU T1

* AMÉRIQUE DU NORD: PROGRESSION DE + 12,6 % À DONNÉES COMPARABLES ET DE + 21,5 % À DONNÉES PUBLIÉES AU T1

* ASIE DU NORD: FIN MARS, CROISSANCE DE + 9,4 % À DONNÉES COMPARABLES ET DE + 18,0 % À DONNÉES PUBLIÉES

* DANS CE MOMENT DIFFICILE LIÉ À L'INVASION DE L'UKRAINE, JE TIENS À EXPRIMER NOTRE SOUTIEN À L'ENSEMBLE DE NOS COLLABORATEURS UKRAINIENS, DONT LA PROTECTION RESTE NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE - DG

* EN RUSSIE, LE GROUPE A TEMPORAIREMENT FERMÉ L’ENSEMBLE DE SES BOUTIQUES ET SITES E-COMMERCE EN PROPRE, ET SUSPENDU SES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET MÉDIA

* AVEC TOUTE LA PRUDENCE IMPOSÉE PAR UN CONTEXTE VOLATIL ET INCERTAIN, NOUS RESTONS OPTIMISTES QUANT AUX PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA BEAUTÉ, ET CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À SURPERFORMER LE MARCHÉ POUR RÉALISER, EN 2022, UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS - DG

Texte original sur Eikon [ID: nGNE17gVwV] Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA

(Gdansk Newsroom)

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