L'Oréal-CA annuel en hausse de 8% à €29,87 mds

6 février (Reuters) - L'Oreal SA OREP.PA : * L'OREAL-CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL À 29,87 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 8% À DONNÉES COMPARABLES * L'OREAL-RÉSULTAT D'EXPLOITATION ANNUEL À 5,54 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 12,7% * L'OREAL-BÉNÉFICE NET PAR ACTION À 7,74 EUROS (+9,3%), DIVIDENDE DE 4,25 EUROS (+10,4%) * L'OREAL-L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS AURA UN IMPACT MOMENTANÉ SUR LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ EN ASIE - PDG * L'OREAL-"NOUS SOMMES CONFIANTS EN NOTRE CAPACITÉ À SURPERFORMER, CETTE ANNÉE ENCORE, LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ " - PDG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.93%