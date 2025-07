L'Oréal: activité semestrielle en hausse tirée par les marchés émergents information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 18:11









(Zonebourse.com) - L'Oréal annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 22,47 milliards d'euros au titre du 1er semestre, en hausse de +3,0 % à données comparables et +1,6 % en publié.



Toutes les Divisions sont en croissance, avec une performance notable des Produits Professionnels (+6,5 %) et de la Beauté Dermatologique (+3,1 %).



La marge d'exploitation progresse de 30 points de base, à 21,1 % du chiffre d'affaires, portée par une gestion rigoureuse des frais et un mix équilibré entre volume et valeur.



Le résultat net hors éléments non récurrents atteint 3,78 milliards d'euros (+1,0 %), tandis que le BPA dilué progresse de +1,2 % à 7,07 EUR. Le free cash flow s'établit à 2,74 milliards d'euros, en forte hausse par rapport aux 1,99 milliard générés un an plus tôt.



Sur le plan géographique, la croissance est tirée par les marchés émergents : +10,3 % en Amérique latine, +10,4 % en SAPMENA-SSA et +2,0 % en Amérique du Nord. La Chine renoue avec la croissance au deuxième trimestre (+3% après une légère baisse au T1), tandis que l'Europe reste plus stable.



Le groupe rappelle qu'il a renforcé son portefeuille avec les acquisitions de Color Wow (soin capillaire professionnel) et de Medik8 (soin de la peau premium).



'Nous prévoyons une nouvelle accélération au second semestre, soutenue par un marché mondial de la beauté en amélioration et des lancements majeurs comme le nouveau parfum Prada ou le premier parfum Miu Miu', indique Nicolas Hieronimus, Directeur Général.



L'Oréal maintient son objectif de surperformance par rapport au marché de la beauté, dans un contexte économique toujours incertain.





Valeurs associées L'OREAL 373,6000 EUR Euronext Paris 0,00%