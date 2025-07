Le taux du Livret A baisse à 1,7% le 1er août

Le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) va baisser de 2,4% à 1,7% vendredi 1er août ( AFP / DENIS CHARLET )

Le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) va baisser de 2,4% à 1,7% vendredi, comme annoncé le 16 juillet, une décision prise en raison du niveau d'inflation relativement faible au premier semestre.

Cette baisse est inédite par son ampleur depuis 2009. C'est la deuxième cette année, puisque le taux du Livret A, qui se situait encore à 3% début 2025, avait déjà été ramené à 2,4% le 1er février.

Le taux du Livret A est calculé tous les six mois, mi-janvier et mi-juillet, à partir du taux moyen d'inflation (hors tabac) et d'un taux moyen d'intérêt interbancaire dépendant de la politique monétaire européenne, sur le semestre écoulé. Or ces deux éléments sont en baisse depuis le début de l'année.

Les Français cumulent plus de 600 milliards d'euros d'épargne sur leurs Livrets A et LDDS, plafonnés respectivement à 22.950 euros et 12.000 euros. Ces livrets leur permettent de conserver une épargne garantie, disponible et défiscalisée.

Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, passera quant à lui vendredi de 3,5% à 2,7%, faisant l'objet d'un "coup de pouce", car sa formule théorique le faisait ressortir à 2,2%.

Presque 12 millions de LEP sont ouverts, loin des 19 millions de personnes éligibles.

L'argent placé sur les Livrets A et LDDS est réparti entre les banques (40,5%) et la Caisse des dépôts et consignations (59,5%).

Les banques le transforment principalement en crédits à destination des PME et des TPE.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), bras financier de l'Etat, dédie une partie à des prêts de long terme au logement social et à destination de la politique de la ville. L'autre moitié est investie dans des titres de dette (principalement d'Etat) et dans des actions de sociétés cotées.

Ce nouveau taux, moins favorable pour le grand public, offre ainsi un bol d'air aux acteurs du logement social qui empruntent au taux du Livret A, et aux banques, qui auront moins d'intérêts à verser aux épargnants en fin d'année.