Euronext: résultats record avec +30% de bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:50









(Zonebourse.com) - Euronext annonce 'des résultats record' au titre du son deuxième trimestre 2025, avec un résultat net en forte hausse de 29,7 % sur un an, à 183,8 ME. Le bénéfice net ajusté progresse de 23,8 % à 204,4 ME, tandis que le BPA ajusté grimpe de 27 % à 2,02 E, porté par la croissance des revenus et une réduction du nombre d'actions en circulation.



Le chiffre d'affaires atteint 465,8 ME, en hausse de 12,8 %, grâce à une solide dynamique dans les services non liés aux volumes (58 % des revenus totaux), notamment dans les activités de données et solutions technologiques (+12 %) et les services titres (+6,5 %). L'EBITDA ajusté progresse de 15,8 % à 297,3 ME, avec une marge de 63,8 % (+1,6 pt).



La hausse de la volatilité a dopé les revenus liés aux volumes, en particulier dans les marchés obligataires (+20,1 %) et les actions (+9,5 %). Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 274,7 ME, en hausse de 17 %, malgré une augmentation des dépenses liées aux investissements et aux acquisitions.



Stéphane Boujnah, CEO de Euronext, souligne que ' ce cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres illustre la robustesse du modèle diversifié d'Euronext '. Il ajoute que le groupe poursuit son expansion stratégique, avec l'intégration d'Admincontrol, le renforcement dans le Nord de l'Europe et l'annonce de l'offre d'échange sur la Bourse d'Athènes (ATHEX), valorisée à environ 412,8 MdE.



La société confirme sa discipline de coûts et son ambition de devenir un acteur central du post-marché en Europe via le développement de sa plateforme de compensation paneuropéenne.





Valeurs associées EURONEXT 141,6000 EUR Euronext Paris -0,77%