L'Oréal: achète Color Wow et renforce ses soins capillaires information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la signature d'un accord pour acquérir Color Wow, marque de soins capillaires professionnels fondée en 2013 par Gail Federici et présente aux États-Unis et au Royaume-Uni.



Réputée pour ses solutions innovantes contre les frisottis, l'épaisseur ou le volume, Color Wow a remporté plus de 130 prix beauté et s'appuie sur une communauté en ligne très engagée.



Déjà distribuée en salons, la marque est désormais omnicanale, présente en sélectif et en e-commerce.



Cette opération vient étoffer le portefeuille de la division Produits Professionnels de L'Oréal.



Omar Hajeri, Directeur Général de cette division, a salué une acquisition qui 'renforce notre présence dans les soins capillaires et le styling ', avec l'ambition de faire de Color Wow ' une marque puissante à l'échelle mondiale'.





Valeurs associées L'OREAL 366,3000 EUR Euronext Paris +0,88%