L'Oréal : 5%, tente d'effacer la résistance des 381E
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 11:05
L'Oréal tente de soulever la résistance des 381E testée en intraday les 23 octobre et 2 décembre : le prochain objectif serait 391,15E, le "gap" du 21 octobre dernier.
Valeurs associées
|380,4000 EUR
|Euronext Paris
|+4,82%
A lire aussi
-
Toute la Suisse est appelée vendredi à rendre hommage aux jeunes victimes de l'incendie d'un bar qui a endeuillé la station de ski de Crans-Montana la nuit du nouvel an, faisant 40 morts et 116 blessés. Après le drame, les enquêteurs devront faire la lumière sur ... Lire la suite
-
Ayant grandi dans un quartier de Strasbourg, Kadiatou Tapily a longtemps douté de sa place. Avocate et basketteuse depuis 25 ans, elle dirige son propre cabinet et met le droit au service des habitants des quartiers.
-
par Philip Blenkinsop Les États membres de l'Union européenne (UE) devraient approuver vendredi la signature de l'accord de libre-échange avec le bloc sud-américain Mercosur, après plus de 25 ans de négociations et malgré l'opposition de plusieurs pays, dont la ... Lire la suite
-
BNP Paribas et Société Générale connaissent vendredi des sorts contrastés en Bourse, après des changements de recommandation de JPMorgan et Kepler Cheuvreux sur les deux banques françaises. A Paris, vers 09h05 GMT, l'action BNP Paribas grimpe de 3,27% à 85,19 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer