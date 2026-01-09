 Aller au contenu principal
L'Oréal : 5%, tente d'effacer la résistance des 381E
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 11:05

C'est bel et bien l'Oréal ( 5%) qui sert de locomotive au CAC40 et le tracte au contact de ses récents sommets du 13 novembre : l'indice effectue sa seconde incursion au-delà des 8.300Pts, dans des volumes étroits, si l'on excepte justement l'Oréal qui "pèse" 10% du chiffre d'affaire du CAC.

L'Oréal tente de soulever la résistance des 381E testée en intraday les 23 octobre et 2 décembre : le prochain objectif serait 391,15E, le "gap" du 21 octobre dernier.

