DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 107,50
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Oréal : -3%, referme le 'gap' des 362,5E du 21/11
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 17:07

L'Oréal poursuit la consolidation amorcée sous 378E le 1er décembre : le titre rechute de -3% et referme le 'gap' des 362,5E du 21/11.
Cela semble constituer le prélude à un re-test de la zone de soutien des 354E du 6 au 117 novembre, voir au retracement du récent plancher des 350E du 19/11.

Valeurs associées

L'OREAL
365,3500 EUR Euronext Paris -1,99%
