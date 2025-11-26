 Aller au contenu principal
L'Oréal : +2,5% à 277E, refranchit la barre des 200MdsE de 'capi'
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 17:02

L'Oréal -la locomotive du CAC40- grimpe +2,5% à 277E: le titre refranchit la barre des 200MdsE de 'capi' est se dirige vers 285E, l'ex-résistance du 4 juin et 8 octobre.
Mais le principal objectif à court ou moyen terme serait le comblement du 'gap' des 291,15E du 21 octobre dernier.

Valeurs associées

L'OREAL
373,5000 EUR Euronext Paris +1,72%
